أمير الكويت يتلقى دعوة خطية من خادم الحرمين لحضور قمة مجلس التعاون بالرياض

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةـ المقرر عقدها بالرياض خلال أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استقبل بقصر بيان، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ حيث سلمه رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت دعوة لحضور اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما اطلع أمير الكويت على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية في 10 من شهر ديسمبر الجاري.

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حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني؛ أعلن أمس الأحد، أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقدون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر2019م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الزياني: «إن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض يوم الاثنين 9 ديسمبر 2019».