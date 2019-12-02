بالفيديو.. حُكم وضع مسميات مثل «سبحان الله» في ملف التعريف بمواقع التواصل

أكَّد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد السبر، أن استخدام بعض المسميات مثل الحمد لله وسبحان الله، وغيرهما في ملف التعريف بمواقع التواصل الاجتماعي، غير جائزة.
وقال السبر، خلال رده على تساؤل أحد المشاهدين ببرنامج «يستفتونك»: التسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لها عدة أشكال، فإذا كانت فيها تزكية أو فيها مما يُشعر بالتسمية للإله سبحانه وتعالى، كلها أمور محرمة لا تجوز.
وأضاف الدكتور السبر: أما إذا كان من الألفاظ التي تخص الله عز وجل، فإنها بالاتفاق محرمة وكبيرة من الكبائر.
وأشار إلى أنه إذا أراد الشخص استخدام اسم مستعار من ألفاظ الجلالة، وأراد به الباطل والغيبة والفساد، فذلك من الكبائر وتُوقع الإنسان في الشرك.
وتابع: أما إذا أراد وضع اسم لا يعرفه الناس وأخذ لقب متعارف عليه، وليس به محظور شرعي، فهذا لا بأس به بشرط ألا يأتي على مفاسد.
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