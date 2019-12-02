خادم الحرمين يستعرض مع رئيس «النواب» الليبي آفاق التعاون الثنائي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي، خاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي. حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.

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