في تحذير جديد.. القنصلية في هونج كونج تطالب بالابتعاد عن 4 مناطق

جددت القنصلية السعودية في هونج كونج، اليوم الإثنين، تحذيراتها للمواطنين والزائرين الموجودين بالمدينة من الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات حرصًا على سلامتهم.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت القنصلية السعودية في هونج كونج: حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين في هونج كونج تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية: Hung Hom, Polytechnic University, Mongkok, Whampoa.

وأشارت القنصلية السعودية في هونج كونج، إلى أن تحذيرها جاء بعد الإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم، متمنية دوام السلامة للجميع

وتشهد هونج كونج منذ أكثر من 5 شهور احتجاجات كبيرة اعتراضًا على الفساد وسوء أحوال المعيشة.