الزعاق يوضِّح خصائص مواسم المربعانية الثلاث: تبدأ غدًا

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، خصائص مواسم المربعانية الثلاث والتي تبدأ أول أيامها غدًا الثلاثاء.

وقال الزعاق- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- اليوم الإثنين آخر «الوسم»، وغدًا الثلاثاء أول «المربعانية»، وهي ثلاثة أنواء، وكل نجم مدته 13 يومًا.

وأشار الزعاق إلى أن النجم الأول من المربعانية يكون معتدل الأجواء وفيه يبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية.

اما النجم الثاني فهو بداية هبوب الرياح الشمالية الباردة، وفيه يرتدي الناس الشتوي,

والنجم الثالث والأخير من المربعانية هو بداية هبوب الرياح الجنوبية الباردة «مبكية الحصني» والحصني هو الثعلب.

Advertisements

وكان الزعاق ذكر في تغريدة سابقة، أن 20 يومًا من المربعانية تعتبر وسمًا بالنسبة للأمطار، مضيفًا أن البرد الفعلي «الذي يدخل مع الإنسان في فراشه» يتزامن مع دخول النجم الثاني من المربعانية أي في منتصف شهر ديسمبر.

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع أن يكون الشتاء القادم باردًا.

وقال الحصيني- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن المؤشرات الأولية تتجه إلى أن هذا العام (1441هـ- 2019 /2020م)، سوف يكون شتاؤه باردًا، إلى أن يصرفه الله.

وأضاف الحصيني أن النماذج العددية للطقس تشير إلى أن المربعانية أولها بارد ممطر على أجزاء من المملكة والخليج، مشيرًا إلى أن ذلك مجرد توقعات، وأن التغيير فيها وارد.