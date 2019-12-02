وفاة طالب بساحة مدرسة في جدة.. ومصادر «عاجل»: تعرَّض لسكتة قلبية

كشفت مصادر «عاجل»، أن طالبًا بمتوسطة خالد بن فهد النموذجية بجدة، تُوفي صباح اليوم في ساحة المدرسة.
وأوضحت المصادر، أن الطالب الذي يبلغ من العمر 15 عامًا تعرض لسكتة قلبية في ساحة المدرسة، مشيرة إلى أن الوفاة طبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طالب بساحة مدرسة في جدة.. ومصادر «عاجل»: تعرَّض لسكتة قلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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