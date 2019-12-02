ذوو شاب أصيب في حادث مروري يناشدون بنقله لمستشفى متقدم

ناشد ذوو شاب يدعى عبدالسلام عشوي الرويلي، بنقل ابنهم إلى مستشفى متخصص للتعامل مع حالته الصحية التي تزداد سوءًا يوما بعد الآخر.
وأشار ذوو الشاب «الرويلي» إلى أنه منوّم حاليًا في العناية المركزة بمستشفى الأمير متعب بسكاكا؛ بسبب الإصابات البالغة التي لحقت به نتيجة حادث مروري وقع له في 15 ربيع الأول 1441هـ.
وقال سلطان الرويلي- شقيق الشاب المصاب- إن أخاه غائب عن الوعي تمامًا، وإن الفريق الطبي لم يحدد لهم نوع الإصابات بشكل مؤكد؛ لأن إجاباتهم متغيرة وغير دقيقة، إذ إنهم أفادوا بوجود نزيف ثم نفوا ذلك فيما بعد، وأخبرونا بوجود كسر بالحوض، ثم غيروا إفادتهم مبينين أن الكسر بسيط.
ودشن ذوو الشاب الرويلي، هاشتاقًا، تحت وسم «#انقلوالمريضعبدالسلام_عشوي»، طالبوا فيه بسرعة نقله إلى مستشفى متقدم نتيجة تدهور حالته الصحية.
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