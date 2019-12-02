السعودية اليوم / وزير الصحة يرعى حفل جائزة الريادة البحثية



الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

يرعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تقيم "الصحة" الخميس القادم حفل توزيع وتكريم الفائزين في جائزة الصحة للريادة البحثية.

وأوضحت الصحة أن الجائزة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الباحثين بالمملكة، حيث تشتمل على سبعة فروع ما يميزها لتكون الأكبر محلياً في مجال الأبحاث الصحية، وتحتوي على فرع ابتكاري جديد من نوعه وهو أفضل بحث تسويقي للنتائج بطرق إبداعية.

وأضافت أن الجائزة تسعى إلى ترسيخ مبادئ المنافسة الوطنية والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب وتشجيع الموهوبين المميزين في الأبحاث المقدمة وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا.

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13:41ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.