السعودية اليوم / الأمين العام يتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لباكستان لدى منظمة التعاون الإسلامي



جدة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مكتبه اليوم, السفير رضوان سعيد شيخ، الذي قدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لجمهورية باكستان الإسلامية لدى منظمة التعاون الإسلامي.

ورحب الأمين العام خلال اللقاء بالسفير رضوان، متمنياً له التوفيق في مهمته، مؤكداً حرص المنظمة على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي مع جمهورية باكستان، وبحث الجانبان خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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13:33ت م

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