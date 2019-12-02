السعودية اليوم / "الصحة": مواصلة دعم الاستراتيجيات العالمية للقضاء على مرض الإيدز بحلول 2030



الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

أكدت "الصحة" مواصلة دعم الاستراتيجيات العالمية والإقليمية التي تهدف إلى القضاء على مرض نقص المناعة المكتسب بحلول عام 2030.

أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور أحمد الحقوي خلال الملتقى العلمي الذي نظمته "الصحة" أمس، تحت شعار " بفحصك تحمي طفلك"، تزامناً مع اليوم العالمي لمرض الإيدز".

وأبان أن المملكة واصلت تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج تزامناً مع الجهود العالمية لمكافحة هذا المرض، ومنها هذا الملتقى العلمي الذي يتضمن عدد من الجلسات العلمية التي يشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن المملكة تعد من بين الدول الأقل في نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المسبب للإيدز.

وعدد الدكتور الحقوي النجاحات التي حققتها المملكة في إطار المحافظة على المعدلات المنخفضة للوباء من خلال تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية حول المرض، إضافة إلى التوسع في برامج المسوحات والفحص لاكتشاف الحالات وأيضاً التوسع في التغطية بالخدمات العلاجية للمصابين بالمرض.

من جانب آخر ناقش الملتقى في جلساته العلمية المستجدات العالمية حول الفيروس وآليات تكثيف الفحص المبكر والاكتشاف للعدوى وإتاحة الخدمات العلاجية الوقائية وزيادة التغطية العلاجية, وذلك بمشاركة خبراء ومختصين من داخل وخارج المملكة، بهدف تبادل الخبرات واتخاذ أفضل التدخلات العلمية المناسبة والفاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة للتصدي لهذا الوباء الذي يشكل عبئاً مجتمعياً يعيق التنمية و الصحة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الفاعلة، خاصة مع تزايد وتيرة الإصابات الجديدة في منطقتنا الإقليمية.

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13:27ت م

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