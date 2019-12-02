السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنظم دورة لتطبيق إستراتيجيات "كايزن"



مكة المكرمة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

نظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي اليوم دورة تدريبية بعنوان "تطبيق إستراتيجيات كايزن في بيئة العمل" قدمها المستشار بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور خالد بن جمعان أبو حفاش.

وأوضح مدير إدارة الجودة بالأمانة خالد بن أحمد عبدالله بأن الدورة تهدف إلى نشر ثقافة الجودة وتحسين بيئة العمل من خلال "كايزن" في جميع الإدارات بالأمانة، إضافة إلى التعريف بمبادئ ومفهوم إستراتيجيات "كايزن" وإرساء قواعد التشغيل في بيئة العمل والقضاء على الهدر ومكافحة الأخطاء ومنع حدوث المشكلات وتجنب تكراراها، من أجل تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والسلامة المهنية.

وأضاف مدير إدارة الجودة، بأن الدورة التدريبية شارك فيها عدد من منسوبي القطاعات الحكومية من خارج الأمانة، وقد شهدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور حيث تم توزيع هدايا على المشاركين، إضافةً إلى منح شهادات للحضور.

وتعد "كايزن" احدى أدوات الجودة الرشيقة وهي تقنية يابانية تهدف للتحسين المستمر وموجهة للقيادات العليا والأفراد على حد سواء، حيث تهتم بجميع عناصر موقع العمل وهي متميزة في كونها تخفض التكاليف فلا تعتمد على النفقات العالية كما أنها تركز على السلامة في جميع خطواتها.

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13:09ت م

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