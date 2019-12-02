السعودية اليوم / تنمية السيح تطلق المبادرة التطوعية لنظافة المنتزهات البرية



السيح 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس, حملة تطوعية لنظافة المنتزهات البرية المحيطة بالمدينة.

وتهدف الحملة التي ينفذها فريق عطاء التطوعي بالسيح إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة والمنتزهات البرية ، وتنمية العمل التعاوني والتطوعي.

وتأتي المبادرة ضمن المبادرات المجتمعية التي أطلقتها لجنة التنمية الاجتماعية في السيح الهادفة إلى تعزيز الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع.

// انتهى //

12:37ت م

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