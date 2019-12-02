شكرا لقرائتكم خبر عن «الغيث»: إيران تسعى لإثارة الطائفية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد عضو مجلس الشورى الغيث إن إيران تسعى لإثارة الطائفية من اجل أجندة فارسية صفوية بالمنطقة، لافتاً إلى أن أهمية الرجوع الى الفطر وأصل التعايش كما ورد في الكتاب والسنة النبوية التي فصلت ذلك في الكثير من المواضع.
كانت هذه تفاصيل خبر «الغيث»: إيران تسعى لإثارة الطائفية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.