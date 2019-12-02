شكرا لقرائتكم خبر عن «الغيث»: إيران تسعى لإثارة الطائفية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

عقدت الجلسة العاشرة لمنتدى الإعلام بعنوان "الإعلام ودورة في تعزيز التعايش الإنساني"، والتي تحدث فيها كلا من الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل المعمر، والصحفي اللبناني سمير عطا الله، والكاتب الكويتي الدكتور عايد المناع، وعضو مجلس الشورى عيسى الغيث.

وأكد عضو مجلس الشورى الغيث إن إيران تسعى لإثارة الطائفية من اجل أجندة فارسية صفوية بالمنطقة، لافتاً إلى أن أهمية الرجوع الى الفطر وأصل التعايش كما ورد في الكتاب والسنة النبوية التي فصلت ذلك في الكثير من المواضع.