شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مجالات التعاون مع السفير الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير النقل الدكتور صالح بن ناصر الجاسر اليوم في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض، السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت، للتباحث حول تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين على صعيد النقل واللوجستيات.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات، التي تهدف إلى فتح آفاق وفرص جديدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، التي من شأنها تطوير التعاون المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وتنمية التعاون المشترك بينهما، وصولًا لتحقيق شراكة فاعلة في منظومة النقل.

واستعرض الجاسر خلال اللقاء، جهود المملكة في مجالات النقل والخِدمْات اللوجستية، وشمول رؤيتها 2030م لهذا القطاع الحيوي ومدى تأثيره على الاقتصاد العالمي.

وشهد اللقاء حضور وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر الداوود، ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر المسفر، ومن الجانب الفرنسي نائب رئيس البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية لدى المملكة ليدوفيك هارين.