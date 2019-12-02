شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل: الموافقة على انعقاد قمة عربية ثقافية والان نبدء بالتفاصيل

• معركة فلسطين سياسية وثقافية وفكرية تتطلب منا العمل معاً على حلها

قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مؤسّسة الفكر العربي: ليس لدي سوى كلمة واحدة اليوم وهي فلسطين.. مؤكداً سموه أن التقرير العربي الـ11 للتنمية الثقافيّة من أفضل تقارير الفكر العربي وأكثرها علماً وثقافة، فالأشخاص الذين عملوا على هذا التقرير لم يكتبوه فحسب، بل أذابو أنفسهم ليخرجوا بهذا العمل الفكري، مضيفاً سموه :"لم يحدد حتى الآن الوقت والمكان لانعقاد قمة عربية ثقافية ولكن تمت الموافقة على انعقادها من قبل الجامعة العربية.

وأضاف سموه خلال فعاليات مؤتمر مؤسّسة الفكر العربي بالظهران: التقرير يعيد إلينا الحس الوطني.. ونحن نستقبل في هذه الأيام مستقبلاً جديداً وتحولات جديدة في الفكر والثقافة والاقتصاد والسياسة.

وتابع سموه: "التقرير هو المقاومة الثقافية للقضية الفلسطينية ومعركة فلسطين هي سياسية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية وتتطلب منا العمل معاً على حلها".