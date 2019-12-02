الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي.

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حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.

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