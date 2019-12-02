شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يوجه بإزالة تعديات على مساحة 118 ألف م2 في القريات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
إنفاذاً لتوجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومتابعة محافظ القريات، أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، تعديات بإجمالي مساحة 118 ألف متر مربع.
وأوضحت المحافظة في بيان صحفي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، أنه تمت إزالة تعدٍ واقع على أرض مخصصة لتعليم محافظة القريات بحي الأمير عبدالإله بمساحة 8370 مترا مربعا، وإزالة تعدٍ بمركز الحديثة بمساحة 104.871 متراً مربعاً، إضافة إلى إزالة تعد واقع بالقرب من الطريق الإقليمي، بمساحة 4800 متر مربع.
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