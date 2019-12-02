شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على غالبية مناطق المملكة.. اليوم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الرياض)
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الاثنين)، تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق المدينة المنورة، القصيم، وأجزاء من منطقة حائل، والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض، تمتد إلى حفر الباطن، والقيصومة، وعلى مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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