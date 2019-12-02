السعودية | أمطار مكة تستمر حتى المساء.. وتحذير من التقلبات الجوية

شكرا لقرائتكم أمطار مكة تستمر حتى المساء.. وتحذير من التقلبات الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت منطقة مكة المكرمة هطول أمطار متفرقة فجر الاثنين، بما فيها محافظة جدة والمناطق المجاورة لها، فيما تزداد احتمالات تواصل هطول خلال الساعات المُقبلة، بحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأصدرت الهيئة تنبيهاً لاستمرار لأمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية حتى مساء الاثنين.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما يمكن أن تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنبا لأي مكروه، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية.