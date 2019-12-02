سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

الإثنين 2 ديسمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في معظم البنوك المصرية الحكومية والخاصة بينما اتجه البنك الأهلي الكويتي إلى رفع العملة الخضراء بنحو قرشين ليصبح صاحب أعلى سعر للدولار بين البنوك.



وهيمن سعر 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع على الدولار في معظم البنوك المصرية، وعلى شاشات البنك المركزي سجل متوسط السعر 16.0650 جنيه للشراء و16.1650 جنيه للبيع.

وعادت ظاهرة تفاوت أسعار الدولار بين البنوك، حيث سجلت العملة الخضراء 5 مستويات مختلفة من الأسعار بفارق يصل إلى 4 قروش بين أعلى وأقل سعر.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية سجل الدولار تراجعا متتالية في مصر بالتوازي مع إعلان الحكومة ارتفاع إيراداتها من السياحة ومع تسجيل الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري زيادات مستمرة.

وكان سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 13 قرشا كاملة، ثم واصل موجة الهبوط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 4 قروش أخرى.

والخميس الماضي، وافق البرلمان المصري على تجديد ولاية طارق عامر محافظا للبنك المركزي لمدة ثانية لـ4 سنوات.

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وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي الكويتي مسجلا 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، مقارنة بـ16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع صباح أمس.

ويشتري مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار بنفس السعر عند 16.09 جنيه لكنه يبيعه بسعر أقل قرشين عند 16.17 جنيه.

وهيمن سعر 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع على الدولار في 8 بنوك خاصة؛ هي البركة ومصر إيران وعودة وكريدي أجريكول والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والمصري الخليجي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد.

أما أقل سعر للدولار فجاء عند 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، وبنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي وفي بنك الإسكندرية.

وجاء سعر الدولار في أكبر بنك خاص في مصر، البنك التجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه على شاشات بنكي بلوم مصر والعربي الأفريقي.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.62 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.67 جنيه للشراء و20.90 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 4.36 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.57 جنيه للشراء مقابل 53.14 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.