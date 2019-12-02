شكرا لقرائتكم خبر عن «السلمي»: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تدعم القضايا العربية والان نبدء بالتفاصيل

هنأ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020. وقال الدكتور السلمي: "إن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين سيكون لها دور مهم في إبراز قضايا العالم العربي والإسلامي ودعمها، وعرض رؤيتها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لدول وشعوب العالم". وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة في محاربة الارهاب والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية والمحافظة على الأمن القومي العربي وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين في دول العالم كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «السلمي»: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تدعم القضايا العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.