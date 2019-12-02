شكرا لقرائتكم خبر عن فنيو الكهرباء يباشرون إعادة الخدمة في المواقع المتأثرة بأمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

يباشر فنيو السعودية للكهرباء أعمال الصيانة وإعادة الخدمة الكهربائية للمناطق المتأثرة في الأحياء المتأثرة بالحالة المطرية في محافظة جدة. وتشهد أجزاء من محافظة جدة حالة مطرية، فيما نبهت السعودية للكهرباء، إلى توخي الحذر أثناء القيادة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء وغرف التوزيع؛ حفاظاً على سلامتهم، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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