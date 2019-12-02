شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على جدة.. وفرق «المدني» تنتشر في المواقع الخطرة والان نبدء بالتفاصيل

تشهد محافظة جدة الآن أمطار غزيرة، فيما انتشرت آليات وفرق الدفاع المدني والقوارب المطاطية في المواقع الخطرة وبالقرب من المناطق الحرجة ومواقع تجمعات المياه في مختلف أحياء محافظة جدة، فيما رفعت كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة درجة الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ.

وكانت "هيئة لأرصاد" أعلنت عبر مواقعها وحساباتها الرسمية عن حدوث تقلبات جوية على مختلف مناطق المملكة وتوقعت في تقريرها الصادر اليوم بتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق (المدينة المنورة ،القصيم وأجزاء من منطقة حائل والاجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض تمتد الى حفر الباطن والقيصومة وعلى مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تشمل الأجزاء الساحلية منها في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.