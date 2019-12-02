شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الإعلام: المحتوى المحلي أكبر مسوق لمنتجات الدول والان نبدء بالتفاصيل

-الخبراء يرسمون مستقبل الصناعة الإعلامية ودورها في تشكيل الرأي العام

انطلق منتدى الاعلام السعودي قبل قليل بمشاركة كبيرة من دول مختلفة عربية وعالمية، تعكس الاهتمام والشغف الكبير للإعلام لمتابعة كل ما يحدث في المملكة ومراقبته للتطورات الإيجابية ورؤيتها من الداخل.

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وأكد متحدثو المنتدى أن المحتوى المحلي اكبر مسوق لمنتجات الدول ويملك تاثيرا قويا.

وعقدت أولى جلسات المنتدى بعنوان المحتوى الاعلامي وسلوكيات الجماهير تحدث فيها كلا من رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ووزير الخارجية الليبي الأسبق، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة..

ويناقش المنتدى الذي يقام في الرياض لأول مرة، عدداً من المحاور الهامة التي تطرح أمام الخبراء والمختصين، من بينها واقع الصناعة الإعلامية ومستقبلها، بالإضافة إلى دورها في تشكيل الرأي العام، وتأثيرها على المجتمعات.