2019-12-02

الزعاق: اليوم آخر الوسم وغداً أول المربعانية.. فيها ثلاثة أنواء

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون اليوم آخر الوسم وغداً الثلاثاء أول المربعانية.

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وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “هي ثلاثة أنواء وكل نجم (13) يوماً، لنجم الأول معتدل الأجواء وفيه يبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية.

وتابع د. خالد الزعاق “النجم الثاني بداية هبوب الرياح الشمالية الباردة وفيه يرتدي الناس الشتوي، أما النجم الثالث فهو بداية هبوب الرياح الجنوبية الباردة (مبكية الحصني)”.

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