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المنصور يتحدث عن الإعلام الحديث واضطراب الحقيقة
ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث منصور إبراهيم المنصور، مدير عام المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات، ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي، في جلسة بعنوان “الإعلام الحديث واضطراب الحقيقة”.
وناقشت الجلسة، قضية “الحقيقة” في البيئة الإعلامية والاتصالية الجديدة، وطرح فرضية اضطراب تلك الحقيقة التي هي عماد العمل الإعلامي وأحد معايير مهنيته، وذلك ما يجعل التطور التقني يلقي بظلاله على انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ويطرح التساؤلات حول من يدير واقع الإعلام وما علاقة الأجندات بالسلوك “التواصلي”.
وكانت فعاليات منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى بالرياض، قد انطلقت صباح اليوم، بشعار “صناعة الإعلام .. الفرص والتحديات”، بحضور نخبة من الخبراء وقادة الإعلام والفكر وبمشاركة أكثر من ألف إعلامي من 32 دولة.
ويناقش المنتدى على مدى يومين من خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل، قضايا صناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، وتستعرض التجارب المحلية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات، ومتطلبات النجاح المهنية والقضايا المتعلقة بالأداء والمصداقية ومحاربة الإشاعة وتأثير ذلك على مجمل الأحداث،
كما يستعرض الاستثمار الإعلامي وإيرادات الإعلانات وغيرها من القضايا ذات الأهمية والارتباط بالساحة الإعلامية والتحديات التي تواجهه.
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