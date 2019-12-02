الجلسة الثانية بمنتدى الإعلام .. الرسالة الإعلامية وتحديات التحولات المعاصرة

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت منذ قليل، الجلسة الثانية ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي، الحدث الإعلامي الأضخم في المنطقة.

وجاءت الجلسة الثانية ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي بعنوان “الرسالة الإعلامية وتحديات التحولات المعاصرة”، تحدث خلالها نبيل الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام كضيف رئيسي.

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وتقدم هذه الجلسة نظرة على واقع صناعة الإعلام والعوامل المؤثرة فيها، وكيفية توظيف تلك الصناعة لخدمة القضايا والموضوعات المحلية المتجددة.

كما تناقش الجلسة، رصد وتحليل واقع صناعة الإعلام في ظل تحولات المشهد الإعلامي المعاصر وسمات المرحلة الجديدة التي تمر بها المنطقة وقدرة الإعلام على حمل الرسائل الفاعلة لتحقيق المصالح المحلية الكلية.

ويناقش المنتدى على مدى يومين من خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل، قضايا صناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، وتستعرض التجارب المحلية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات، ومتطلبات النجاح المهنية والقضايا المتعلقة بالأداء والمصداقية ومحاربة الإشاعة وتأثير ذلك على مجمل الأحداث،

كما يستعرض الاستثمار الإعلامي وإيرادات الإعلانات وغيرها من القضايا ذات الأهمية والارتباط بالساحة الإعلامية والتحديات التي تواجهه.