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شكرا لقرائتكم فتح باب التقديم الموحد بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فتح باب التقديم الموحد بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع
للفصل الثاني من العام الدراسي 1441 هـ
متابعات الخليج 365 - ينبع
الجدول الزمني أدناه يوضح بداية ونهاية فترة القبول وإنهاء إجراءات الطلاب والطالبات المرشحين للقبول بالفصل الدراسي الثاني للعام 1441 هـ
|اليوم
|التاريخ
|البيان
|الأحد
|04/04/1441
01/12/2019
|
يتم تقديم طلبات الالتحاق للمتقدمين إلكترونياً.
|الخميس
|08/04/1441
05/12/2019
|نهاية فترة تقديم طلبات الإلتحاق حتى الساعة الحادية عشر مساءً
|الاثنين
|12/04/1441
09/12/2019
|إعلان أسماء المرشحين وبداية إنهاء إجراءات القبول
|الأربعاء
|14/04/1441
11/12/2019
|آخر موعد لإنهاء إجراءات قبول المرشحين
يتم إكمال إجراءات القبول إلكترونياً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً
|الخميس
|15/04/1441
12/12/2019
|إعلان أسماء المرشحين للقبول بالدفعة الثانية في حال وجود مقاعد شاغرة
يتم إكمال إجراءات القبول إلكترونياً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً
|الأحد
|18/04/1441
15/12/2019
|آخر موعد لإنهاء إجراءات قبول الدفعة الثانية للمرشحين
يتم إكمال إجراءات القبول إلكترونياً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً
• التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).
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