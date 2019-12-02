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2019-12-02 فتح باب التقديم الموحد بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع للفصل الثاني من العام الدراسي 1441 هـ متابعات الخليج 365 - ينبع الجدول الزمني أدناه يوضح بداية ونهاية فترة القبول وإنهاء إجراءات الطلاب والطالبات المرشحين للقبول بالفصل الدراسي الثاني للعام 1441 هـ Advertisements اليوم التاريخ البيان الأحد 04/04/1441

01/12/2019 استقبال طلبات الراغبين الالتحاق بكلية ينبع الصناعية (بنين – علمي) وكلية ينبع الجامعية (بنين/بنات – علمي/إداري )

برنامج السنة التحضيرية لخريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها. استقبال طلبات الراغبين الالتحاق بمعهد ينبع التقني من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها (بنين – علمي/إداري). استقبال طلبات الراغبين التحويل من جامعات وكليات أخرى للالتحاق بكليات الهيئة الملكية (بنين / بنات). استقبال طلبات الراغبين الالتحاق ببرنامج البكالوريوس التكميلي من خريجي كلية ينبع الصناعية فقط . يتم تقديم طلبات الالتحاق للمتقدمين إلكترونياً. الخميس 08/04/1441

05/12/2019 نهاية فترة تقديم طلبات الإلتحاق حتى الساعة الحادية عشر مساءً الاثنين 12/04/1441

09/12/2019 إعلان أسماء المرشحين وبداية إنهاء إجراءات القبول الأربعاء 14/04/1441

11/12/2019 آخر موعد لإنهاء إجراءات قبول المرشحين

يتم إكمال إجراءات القبول إلكترونياً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً الخميس 15/04/1441

12/12/2019 إعلان أسماء المرشحين للقبول بالدفعة الثانية في حال وجود مقاعد شاغرة

يتم إكمال إجراءات القبول إلكترونياً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً الأحد 18/04/1441

15/12/2019 آخر موعد لإنهاء إجراءات قبول الدفعة الثانية للمرشحين

يتم إكمال إجراءات القبول إلكترونياً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً • التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ). شارك الخبر







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