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بث مباشر.. انطلاق فعاليات منتدى الإعلام السعودي
بحضور نخبة من الخبراء وقادة الإعلام والفكر
متابعات الخليج 365 - الرياض
انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى بالرياض تحت عنوان “صناعة الإعلام …الفرص والتحديات”، بحضور نخبة من الخبراء وقادة الإعلام والفكر وبمشاركة أكثر من ألف إعلامي من 32 دولة.
البث المباشر لفعاليات منتدى الإعلام السعودي من خلال الرابط التالي (
).
البث المباشر لفعاليات #منتدى_الإعلام_السعودي #SMF19 https://t.co/n4AMt6fm5k
Advertisements— منتدى الإعلام السعودي (@saudimfcom) December 2, 2019
ويناقش المنتدى على مدى يومين من خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل، قضايا صناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، وتستعرض التجارب المحلية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والحضور الرقمي الطاغي على المشهد.
كما يسلط المنتدى الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات، ومتطلبات النجاح المهنية والقضايا المتعلقة بالأداء والمصداقية ومحاربة الإشاعة وتأثير ذلك على مجمل الأحداث،
كما يستعرض المنتدى الاستثمار الإعلامي وإيرادات الإعلانات وغيرها من القضايا ذات الأهمية والارتباط بالساحة الإعلامية والتحديات التي تواجهه.
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