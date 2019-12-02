أولى جلسات منتدى الإعلام السعودي.. المحتوى الإعلامي وسلوكيات الجماهير

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت في العاصمة الرياض، صباح اليوم، فعاليات منتدى الإعلام السعودي، وهو الحدث الإعلامي الأضخم من نوعه في المنطقة والشرق الأوسط.

وبدأت أولى جلسات المنتدى بعنوان “المحتوى الإعلامي وسلوكيات الجماهير”، في جلسة حوارية أدارتها الإعلامية والكاتب السعودية الدكتورة أمل الزهراني.

وتحدث خلال الندوة كل من د. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين المصريين، وعبدالرحمن شلقم وزير الخارجية الليبي الأسبق، ود. سعود كاتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، ود. علي الموسى إعلامي سعودي.

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وناقشت الجلسة، والتي عقدت في قاعة أرامكو بهيلتون الرياض، صناعة الأفكار والمعلومات في بيئة الإعلام الجديدة.

كما استعرضت الجلسة علاقة المحتوى بتشكيل الرأي العام حيث تصبح قوة المحتوى مكوّن للرأي العام في صنع اتجاهات وسلوكيات الجماهير، إضافة إلى علاقة “المحتوى الإعلامي” بدعم الأجندات السياسية.

ويناقش المنتدى على مدى يومين من خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل، قضايا صناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، وتستعرض التجارب المحلية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات، ومتطلبات النجاح المهنية والقضايا المتعلقة بالأداء والمصداقية ومحاربة الإشاعة وتأثير ذلك على مجمل الأحداث،

كما يستعرض الاستثمار الإعلامي وإيرادات الإعلانات وغيرها من القضايا ذات الأهمية والارتباط بالساحة الإعلامية والتحديات التي تواجهه.

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