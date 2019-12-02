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عدن - ياسمين التهامي - على الرّغم ممّا قد تشتهر به البطاطس لدى الكثيرين بكونها أحد الأغذية التي يجب تجنُّبها في الحِمية الصحيّة، إلّا أنّها تمنح العديد من الفوائد الصحيّة، حيث تحتوي قشورها على مادّة قد تعمل على منع ارتباط البكتيريا في الخلايا،هذا بالإضافة إلى احتواء البطاطس على العديد من العناصر الغذائيّة المُختلفة كما يُوضّح الجدول أعلاه والتي تمنح الجسم فوائدَ صحيّة مُتعدّدة، وتشمل فوائدها لجسم الإنسان كُلّاً ممّا يأتي: وجدت بعض البحوث العلميّة المحدودة فوائدَ لتناول البطاطس في كلّ من اضطرابات المعدة والسُّمنة، حيث إنّها تُستعمل في مسحوق بروتينيّ يتمّ خلطه بالماء وتناوله للمُساعدة في التخلّص من الوزن الزّائد، ولكن تحتاج هذه التّأثيرات إلى المزيد من البحث العلميّ.

وجدت بعض البحوث العلميّة المحدودة أيضاّ تأثيراً لاستخدام البطاطس الخارجيّ على الجلد في العديد من الحالات، والتي تشمل التهاب المفاصل، والتهابات العدوى، والدّمامل، والحروق، بالإضافة إلى بعض الحالات الأُخرى، وتحتاج هذه التّأثيرات أيضاً إلى المزيد من البحوث العلميّة لتوضيح فعاليّتها.

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يخلصك من الوزن الزائد واضطرابات المعدة.. وفوائد أخرى مذهلة للبطاطس (تعرف عليها)



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تحتوي البطاطس في لُبِّها وقشورها على مُركّبات الفيتوكيميكال (بالإنجليزيّة: Phytochemicals) التي تشمل الأحماض الفينوليّة (بالإنجليزيّة: Phenolic acids)، ومُركّبات الأنثوسيانين (بالإنجليزيّة: Anthocyanins)، والكاروتينات (بالإنجليزيّة: Carotenoids)، والتي وُجِدَ لها تأثيرات مُضادّة للأكسدة تعمل على الوقاية من العديد من الأمراض المُزمنة، مثل تصلُّب الشّرايين، والسّرطان، وارتفاع ضغط الدّم، وبعض الأمراض العصبيّة (بالإنجليزيّة: Neurodegenerative diseases)، وغيرها.



على الرّغم من المُحتوى البسيط للبطاطس من البروتين، إلّا أنّ البروتين الذي تحتويه هو بروتين ذو قيمة بيولوجيّة عالية، أي أنّه يحتوي على نسبة جيّدة من الأحماض الأمينيّة الأساسيّة مُقارنةً بغيره من البروتينات النّباتيّة.

تمنح البطاطس السّعرات الحراريّة والطّاقة، الأمر الذي يجعلها مُناسبة في الدّول الفقيرة كمصدر أساسيّ للطّاقة في الحِمية.