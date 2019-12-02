شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بحق أكثر من 100ضابط في الحرس الوطني.. ماذا يحدث في السعودية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قد يهمك ايضاً:

يخلصك من الوزن الزائد واضطرابات المعدة.. وفوائد أخرى مذهلة للبطاطس (تعرف عليها)



الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بحق أكثر من 100ضابط في الحرس الوطني.. ماذا يحدث في السعودية؟



دراسة علمية بشأن فوائد الجرجير للجهاز التناسلي عند الرجال وخصوصًا المدخنين.. لن تصدق كيف جاءت النتائج مبهرة!



عاجل.. فنان سعودي شهير يصاب بفشل كلوي مفاجئ وانهيار حاد في حالته الصحية.. والديوان الملكي يتدخل..شاهد من يكون؟



طارق العريان يوجع أصالة على مسرح موسم الرياض.. والأخيرة تجهش بالبكاء وترد بقوة.. (فيديو هز مشاعر السعوديين)

فضيحة مدوية للمنتخب القطري بعد فوزه على منتخب اليمن فى بطولة “خليجى 24..! (شاهد الفيديو)

إعلان مفاجئ من فنانة شهيرة يثير ضجة بمواقع التواصل في السعودية

شقيق الرئيس السوداني يكشف عن هوية القائد العسكري الذي خانه وانقلب عليه رغم ان البشير كان يعتبره ابنا له..!

اغتصبها وعمرها 14عاما.. حسناء عراقية تواجه مغتصبها من ”داعش” داخل السجن.. شاهد كيف انتقمت منه (فيديو)

القضاء العراقي يصدر أول حكم بالإعدام شنقاً بحق ضابط شرطة أدين بقتل متظاهرين



بعد إقالته من ادارة أمن عدن .. شلال شايع يتمرد على الشرعية ويعلن أول تحرك عسكري يتحدى السعودية

عاجل : المجلس الانتقالي يستسلم ويسلم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للشرعية بعد وضع عيدروس تحت الإقامة الجبرية والسعودية تتدخل (صورة)

هل تذكرون رجل الأعمال السعودي الذي كان يدعو دائمًا بالنصر لبني إسرائيل على المسلمين؟؟.. شاهد كيف كان مصيره اليوم واهتزت مواقع التواصل (فيديو)

موكب سعودي يتعرض للحرق بالكامل في محافظة جنوب اليمن .. ومصادر تكشف الجهة المنفذة للعملية (صور)

هل تذكرون بطلة الفيديوهات الإباحية شيما الحاج مع المخرج خالد يوسف؟.. شاهد كيف كان صيرها اليوم بعد أن وجدوها مرمية في سيارتها

عاجل : الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة سعودية ثانية في أقل من 24 ساعة وينشرون تفاصيل العملية ومكانها



Advertisements

داعية سعودي شهير يثير الجدل بفتوى بشأن ما يجوز للعروسة فعله ليلة الدخلة

أسعار الذهب تسجل أكبر هبوط شهري منذ يونيو 2018 والأسواق تترقب تطورات هذا الحدث الكبير (الأسعار)

”رسالة مؤثرة” من أحد لاعبي المنتخب اليمني يكشف السبب والمسؤول عن هزيمة اليمن أمام منتخبي قطر والإمارات في خليجي24

وداعًا للسكري والسرطان وأمراض القلب والسكتات الدماغية والتجاعيد الجلدية.. وفوائد أخرى لا تتوقعها لهذه الفاكهة المتوفرة بكثرة

إطلالة خارقة للعادة للإعلامية مهيرة عبدالعزيز تثير الجدل في السعودية وتشعل ضجة بين جمهور فعاليات موسم الرياض (فيديو)



عاجل : السعودية تعلن انتهاء مهلة الاكتتاب في ارامكو .. لن تصدق كيف كانت النتائج صادمة؟!

فتوى تكفيرية : مفتي الحوثيين يكفر جماعته ويعلن أن ما قاموا به ليس من دين آل البيت ويدعو لقتالهم بدون رحمه! (شاهد)



أمير سعودي بارز يفاجئ الصهاينة بنشر تفاصيل عملية عسكرية.. ويتحدث عن معركة الكرامة والشرف ضد إسرائيل (فيديو بطولي)

ينشر لأول مرة.. رغد صدام حسين تسرب مقطع صوتي لوالدها يحرج حكام العرب من جديد ويثير جنون الإيرانيين (شاهد)



بشرى سارة وعــاجلة للمواطنين والمقيمين : السعودية تعفي 8 فئات من الضريبة



شاهد ردة فعل شقيق أمير قطر على فوز منتخب السعودية أمام نظيره البحريني في خليجي24 وماهي الصورة التي نشرها؟



عاجل : السعودية تصدر بيانا هاما للمواطنين والمقيمين .. ومذيع قناة الجزيرة ”فيصل القاسم” يحذر من سقوط قتلى ووقوع كارثة في المملكة



بسبب الحوثي.. صنعاء تصحو على كارثة مرعبة ومذبحة مروعة لم يسبق لها مثيل (تفاصيل)



مشاهد تحبس الأنفاس.. ستقلع عن التدخين فورًا وبكل قناعة بعد رؤيتك لهذا الفيديو



بعد إنجي خوري .. بطلة ”باب الحارة” الفنانة شمس الملا تفجر موجة غضب شديدة في الإمارات بنشر صورها الفاضحة

صدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، يخص ضباط في وزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، فغن الأمر الملكي ينص على ترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي.

فيما قلد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المترقين رتبهم الجديدة.

وحسب الصحيفة: "شملت الترقية 3 ضباط من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء"، و61 ضابطا من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد"، و42 ضابطاً من رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد".

وهنأ الأمير خالد الضباط المترقين بهذه المناسبة، ناقلاً لهم تهنئة وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، على هذه الثقة الملكية "التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من التفاني لخدمة الدين والملك والوطن، متمنياً لهم دوام التوفيق".

من جهتهم، عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد ووزير الحرس الوطني على هذه الثقة في ظل دعمهم اللا محدود والذي يحظى به جميع منسوبي القطاعات العسكرية.