ثريلر مايكل جاكسون من لندن إلى موسم الرياض

انطلقت عروض الحفل الموسيقي الاستعراضي “ثريلر”، الخاص بأعمال النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، يوم الجمعة الماضية 29 نوفمبر 2019م، في منطقة واجهة الرياض، ويستمر حتى 14 ديسمبر، حيث يأتي هذا الحفل بعد النجاحات التي حققتها العروض خلال العشر سنوات الماضية في حي “وست إند” الشهير غرب العاصمة البريطانية لندن، احتفاءً بواحد من أعظم نجوم الغناء والترفيه في العالم.

وسيصحب الحفل الاستعراضي الجماهير في رحلة موسيقية غنائية استعراضية لأعمال ملك البوب الأمريكي، وتاريخه الفني الذي امتد لـ45 عامًا من النجومية والانتشار على مستوى العالم، حيث سيشهد الحفل أغاني موسيقية راقصة بدقة عالية، ويأخذهم كذلك في رحلة موسيقية ممتعة يشارك فيها عدد من الراقصين والمغنين الذين سيؤدون أعمالًا خالدة في أذهان عشاقه، مثل: سموث كريمينال، وبيلي جين، ديانا، وثريلر، وThey Don’t Really Care About Us، وغيرها الكثير من الأغنيات الخالدة لملك البوب الراحل ماسكل جاكسون، حيث ستجمع العروض بين الغناء والاستعراض، مصحوبةً بمشاهد تلفزيونية ومؤثرات صوتية للمصمم العالمي غاري لويد.

يذكر أن موسم الرياض انطلق في 11 أكتوبر2019، وتنوعت فعالياته ما بين العديد من الحفلات الغنائية والمسرحيات والمهرجانات، والألعاب الترفيهية والنارية، وليالٍ فنية احتفاءً برواد الشعر والألحان والغناء السعودي، وشهد الموسم منذ انطلاقته تفاعلًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًّا غير مسبوق، وسيستمر في استقبال زواره حتى نهاية يناير 2020.