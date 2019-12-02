مليون ريال والسجن 10 سنوات عقوبة الاعتداء على موظف الجمارك

حذرت هيئة الجمارك السعودية، من الاعتداء على أحد موظفيها، مؤكدة أن عقوبة هذه الأفعال تصل إلى مليون ريال غرامة والسجن 10 سنوات.

وقالت الجمارك السعودية، في تغريدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: عقوبة الاعتداء على موظف الجمارك السعودية أثناء تأدية عمله، تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ١٠ سنوات، أو غرامة مليون ريال، أو بهاتين العقوبتين معًا. وقبل 15 يومًا، اعتدى مهرب بالطعن على أحد منسوبي الجمارك السعودية، في منفذ الخفجي الحدودي مع الكويت، وهو ما أدانته الهيئة، قائلة: نتابع بحرص مع الجهات المختصة إجراء التحقيق مع المعتدي، حتى يتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقه، والتي كفلها النظام لكل من يتعرض لحالة اعتداء أثناء أداء مهامه، مشددًة على أنها لن تتهاون إطلاقًا مع أي اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض له منسوبوها.