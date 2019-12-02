نجت أسرة أمس (الأحد) بأعجوبة بعدما ضـربت صواعق رعدية منطقة النفود بالقرب من جبة بحائل. وروى المواطن كاسب الشراري تفاصيل الواقعة، مشيراً إلى أن الوضع لا يمكن وصفه فقد نزلت صاعقة بالقرب من تواجد أفراد أسرته. وأضاف الشراري وفقاً لـ”سبق”، أن أكثر من 28 صاعقة ضـربت الأرض، وسط تساقط البرد بشكل شبه كثيف، لكن الله سلم، واصفاً ما حدث بالموقف الذي لا ينسى.

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كانت هذه تفاصيل خبر 28 صاعقة تضرب النفود.. ومواطن يروي كيف نجا وأسرته منها بأعجوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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