بدون حجز.. «الأحوال المدنية بالأحساء» يستقبل الطالبات لاستخراج الهوية الوطنية

أعلن مكتب وكالة الأحوال المدنية النسائي بالأحساء، عن بدء استقبال طالبات المرحلة الثانوية، اللاتي لم تصدر لهن هوية وطنية، بدون حجز مسبق، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين، وحتى الخميس 15-4-1441هـ.

ووفق ما ذكر الحساب الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالأحساء، فإن استقبال الطلبات يتم من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مُشددًا على ضرورة إحضار صورتين شخصيتين حديثتين ملونتين 4×6 سم، ذاتي خلفية بيضاء واضحة غير مُحسنة، وخالية من الزينة «مساحيق تجميل، زمام،..»، وبدون نظارات أو عدسات.

وطالب بإحضار صورة من سجل الأسرة- دفتر العائلة- المضافة فيها صاحبة الطلب، وأصل شهادة الميلاد وصورة منها إن وجدت، مع إحضار تعريف من جهة الدراسة للطالبة.

كما نوه إلى ضرورة إحضار التعريف على صاحبة الطلب من خلال إحدى الوسائل التالية: ولي أو ولية الأمر عبر منصة «أبشر»، حضور ولي أو ولية الأمر أو محرم أو امرأه سعودية ذات قرابة أكبر من 18 عامًا، مع إحضار أصل وصورة الهوية الوطنية، جواز السفر الخاص بصاحبة الطلب.