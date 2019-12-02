بنتن: قطاع الحج شهد في عهد الملك سلمان مشاريع لخدمة جميع المسلمين

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، أن قطاع الحج والعمرة شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة، تغييرات مختلفة، ونهض بمشاريع عمرانية وإدارية سيستفيد منها أبناء السعودية وجميع المسلمين في جميع أصقاع الأرض.

وأشار إلى أن استراتيجيات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال، جاءت متكاملة لتطور منظومة الحج والعمرة، وتتيح الفرصة لعدد أكبر من المسلمين لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام والعمرة والزيارة.

وقال بنتن إن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم؛ شهدت العديد من التغييرات والإصلاحات للنهوض بهذا الوطن، كما استحضرت الرؤية الثاقبة للملك سلمان، والاستدامة التنموية، وواكبت التقلبات الاقتصادية والتحديات الإقليمية، ووفرت للمواطنين احتياجاتهم وحققت رفاهيتهم.

وأشار وزير الحج والعمرة إلى أن الملك سلمان جسد منذ توليه الحكم، بتوجيهاته للمسؤولين، صورة تؤكد حرصه على رعاية ضيوف الرحمن وخدمتهم بأعلى معايير الجودة والعطاء؛ حيث سخرت حكومة المملكة جهودها ونفقاتها لتستمر في توسعة الحرمين الشريفين، وتطور شبكات نقل الحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة، وتوفير إدارة أمنية تعمل على مدار الساعة للحفاظ على أمن الحجاج واستقرارهم، والقضاء على أي محاولة تخويف أو تخريب وإرهاب يمكن أن تفسد وتعكر صفو الأجواء الإيمانية الآمنة.

وأضاف أن توجيهات القيادة ساهمت في تحقيق العديد من المشاريع والبرامج التي تمكنت من خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم. وتحرص الوزارة في كل عام على ترتيب لقاءات مبكرة مع رؤساء ووفود مكاتب شؤون الحج لبحث ومناقشة آليات تيسير أداء مناسك مواطنيهم.

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وتابع: «كما ساهمت الوزارة بفضل تلك التوجيهات في حل العقبات التي واجهت بعض ضيوف الرحمن أثناء أدائهم المناسك، ومنها حادثة إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة في شهر شعبان 1440 هـ التي وجهت فيها المملكة جميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين، وتقديم جميع الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة».

وأضاف: «الاحتفال بذكرى البيعة يجعلنا نسترجع السنوات التي قضاها الملك سلمان منذ فترة توليه مقاليد الحكم في خدمة الإسلام والمسلمين؛ حيث تكفل العام الماضي بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة في حج 1440هـ البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم».

كما وجه الملك سلمان باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج لعام 1440هـ، واستضاف 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج لعام 1440هـ.

ودشن خادم الحرمين الشريفين برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وعددًا من المشروعات المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال تزامنًا مع موسم حج عام 1440هـ.