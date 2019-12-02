«التدريب التقني والمهني» يقفز 31 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي

حقَّق قطاع التدريب التقني والمهني في المملكة، تقدمًا كبيرًا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2019، قافزًا 31 مرتبة ليسجل المرتبة 86 عالميًا، والخامس عربيًا مقارنة بالعام الماضي 2018؛ حيث كان في المرتبة 117 عالميًا.

وتحسَّن ترتيب المملكة من المركز الـ66 في عام 2018، إلى المركز الـ52 في عام 2019؛ حيث ارتفعت معظم المؤشرات الفرعية لمؤشر المعرفة في عام 2019.

ويعد مؤشر المعرفة العالمي، هو نتاج مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الذي أُعلِنَ عنها في قمة المعرفة للعام 2016، تأكيدًا على الدور الاستراتيجي للمعرفة، وأهمية توفير أدوات منهجية لقياسها، وحسن إدارتها.

ويقيس مؤشر المعرفة العالمي الوضع المعرفي على مستوى 136 دولة في العالم، بناء على تحليلات وبيانات من 150 مليون مصدر رقمي، مستخدمًا 23 لغة.

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ويعتمد مؤشر المعرفة العالمي على 7 مجالات، تشمل البيانات التمكينية، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أطلقت العديد من المبادرات والبرامج النوعية؛ لضمان جودة التدريب وتطوير مخرجاتها؛ بما يلائم متطلبات سوق العمل.

كما عملت على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص، من خلال 30 معهد شراكة استراتيجية، أبرزها أرامكو وسابك ومعادن والشركة السعودية للكهرباء، كما عملت على توسُّع المنشآت التدريبية، وإضافة تخصصات مهنية وتقنية جديدة في مجالات السياحة والطاقة المتجددة.