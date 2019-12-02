إنهاء معاناة 3 سيدات من أورام بالرحم في القريات

تمكن أطباء بمستشفى القريات العام في منطقة الجوف، اليوم الإثنين، من إنهاء معاناة 3 سيدات يعانين أمراض باطن الرحم المسببة للنزيف والألم والعقم عن طريق منظار باطن الرحم بنجاح.

وقالت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقريات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الفريق الطبي أجرى العملية الجراحية، وتم استئصال أورام لباطن الرحم لثلاث مريضات ومعاينة الأمراض الرحمية بنجاح



وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج تطوير قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى القريات وتأهيله.

