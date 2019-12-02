خبير أرصاد: نعيش الآن «وسم الخير».. والأمطار تبشِّر بموسم شتوي خصب

أوضح الباحث في الأرصاد تركي الجمعان، أن أمطار الخير التي لم تنقطع على مناطق المملكة، تشير إلى موسم شتوي خصب.

وقال الجمعان، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إننا نعيش الآن «وسم الخير»، فالخيرات لم تنقطع منذ 26 سبتمبر الماضي، مضيفًا أن المناطق الشمالية تشهد حاليًا حالة جوية «ديمية» غزيرة.

وتابع الجمعان قائلًا «لم نشهد طيلة هذا الخريف جبهة هوائية باردة.. ومن يفهم خصائص الجزيرة العربية يعلم أن هذه الطلائع ليست إلا بوادر موسم شتوي خصب».

وكان الجمعان، قد قال في تغريدة سابقة، إن المملكة شهدت وسم حول المعدل، بينما شهدت مناطق أمطارًا فوق المعدل، خاصة المناطق الشمالية والجنوبية؛ حيث شهدت تتابعًا للحالات الجوية وموجات الأمطار.

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وأضاف، أن هذا التواجد المطري ينفي جفاف الوسم؛ حيث إن الخريف لم يمض منه إلا 50 بالمائة، ومن المتوقع حالات جوية واسعة في ديسمبر.

من جانبه، توقَّع خبير الأرصاد علي السفري الحربي، استمرار نشاط وتوسع إشارات البرق الموجودة حاليًّا غرب جدة، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الحربي إلى أن النشاط المداري الرطب سيكون في البحر، في نطاق هذا التيار المداري، موضحًا أن فرص مناطق سواحل مكة لا تزال قائمة، وعلى وجه الخصوص التي تحت نطاق التيار المداري الرطب.