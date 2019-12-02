أمطار رعدية على عدة محافظات بمكة.. خلال ساعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، تنبيهًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويشمل التنبيه، الذي يبدأ من الـ 11 صباحًا ويستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم الإثنين، محافظات: العاصمة المقدسة، أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، ميسان.

ومن جانبها، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنبا لأي مكروه، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.