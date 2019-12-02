«الزكاة والدخل»: 4 سلع مستثناة من الضريبة الانتقائية للمشروبات المحلَّاة

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن هناك 4 سلع لن تطبق عليها الضريبة الانتقائية للمشروبات المحلَّاة.

ونشرت هيئة الزكاة والدخل- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر-، «إنفوجراف»، بيَّنت من خلاله أن السلع التي لن تطبق عليها الضريبة الانتقائية تشمل:

أولًا: الحليب.. وهو المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة لا تقل عن 75 بالمائة من محتوى المشروب الجاهز للشرب.

ثانيًا: العصائر الطبيعية.. وهي عصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة 100 بالمائة، التي لا يُضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى.

ثالثًا: المشروبات المحلاة، التي تُقدم في إناء مفتوح غير محكم الإغلاق في المطاعم «حليب الرُضّع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة الرُضّع».

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رابعًا: المشروبات والمركزات الطبية، وهي المشروبات والمركزات المخصصة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة.

وبدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أمس الأحد، تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة؛ ذات الضرر على الصحة.

وجاء تطبيق الضريبة الجديدة، حسب قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجيّ، التي شملت في مرحلة سابقة، المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتي ستكون الضريبة عليها بالنسبة نفسها.

وأوضحت الهيئة، أن المشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أيّ مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى؛ يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواءٌ كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

وأضافت هيئة الزكاة والدخل، أن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلّى، مؤكدةً أنها ستعرِّض المستهلك لعددٍ من الأمراض كالسكّري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلّاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.