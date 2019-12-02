إنهاء معاناة مصاب تعرض لتهتك في أنسجة الوجه في حادث سير

نجح فريق طبي بمستشفى المهد العام في إجراء تدخل طبي ناجح مع حالة مصاب في حادث سير أدى إلى تهتك في أنسجة الوجه والأوعية الدموية بها.
وأجريت للمصاب الإسعافات الأولية والأشعة اللازمة وتحاليل المختبر. وعلى الفور قرر الأطباء إجراء عملية ترميم لأنسجة الوجه وفتحة الفم والفكين العلوي والسفلي انتهت بنجاح.
يُذكر أن مستشفى المهد العام سعته 50 سريرًا، ويقدم خدمات الرعاية الصحية العلاجية والتثقيفية لأكثر من 70 ألف نسمة بمعدل نمو سكاني يقدر بـ2.45%.
وقد دشنت إدارة المجمع الصحي بالمهد خلال عام 1440هـ «برنامج التحول الإلكتروني» الذي يهدف إلى تسهيل وصول الخدمة الطبية للمريض، وتوجيهه إلى المستوى الأمثل من الخدمة، ابتداءً من مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يقدم للمريض فرصة الحصول على الخدمة الطبية المتكاملة من خلال تسهيل آلية إحالته إلى المستشفيات المرجعية والتخصصية، وتأمين الخدمة المطلوبة في وقت قياسي.
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