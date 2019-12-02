السعودية اليوم / 17 شخصًا قضوا في انهيار جدار بالهند



نيودلهي 5 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 2 ديسمبر 2019 م واس

دُفن 17 شخصًا على الأقل من أربع عائلات تحت الأنقاض عندما تسببت الأمطار الغزيرة بانهيار جدار كبير على منازلهم أثناء نومهم.

وقال مسؤول بالشرطة في تصريح: إن بين القتلى طفلين في القرية الواقعة في ولاية تاميل نادو (جنوب) التي تعرضت لأمطار موسمية غزيرة.

وانهار الجدار البالغ طوله ستة أمتار حوالى الساعة 05,50 صباحًا في منطقة تقع على بعد 50 كلم شمال مدينة كويمباتور.

// انتهى //

10:31ت م

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