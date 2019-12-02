السعودية اليوم / مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب يعقد جلسته الـ 187



الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب أمس, جلسته الـ 187 ، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي .

وتم خلال الاجتماع استعراض المواضيع المدرجة بجدول الاعمال ومن ضمنها إستراتيجية المؤسسة وآخر مستجدات برنامج تخصيص قطاع المطاحن, بالإضافة إلى التقارير الخاصة بكميات القمح والشعير المستوردة وتقييم مشتريات القمح المحلي في موسمه الأول، كما تم مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للمؤسسة لعام 1439/ 1440هـ، إضافة الى المواضيع الأخرى المدرجة بجدول الاعمال.

وأشار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن إستراتيجية المؤسسة العامة للحبوب ستغطي قطاع الحبوب ومتطلبات الامن الغذائي بصورة عامة وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرامج الاستراتيجية الداعمة لها، وفيما يخص برنامج تخصيص قطاع المطاحن فأوضح انه في مراحلة الأخيرة ونسعى جاهدين لتحقيق تطلعات الدولة – يحفظها الله – لتحقيق النجاحات في هذا القطاع الحيوي الهام ،الذي توليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - أهمية كبرى.

من جانبه أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المؤسسة قد استلمت خلال الموسم الأول للقمح المحلي لهذا العام كمية 202,150 طن، من 930 مزارعاً ومن خلال 8 من فروعها بمختلف مناطق المملكة، فيما تم استيراد كمية 3,360,000 طن من القمح، وكمية 5,290,000 طن من الشعير، وذلك لتغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي من هاتين السلعتين الهامتين.

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10:18ت م

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