السعودية اليوم / أمطار على محافظة جدة والمراكز التابعة لها



جدة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار على محافظة جدة وأجزاء من المراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

10:11ت م

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