شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للكهرباء تحذر : ابتعدوا عن الأعمدة أثناء الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

تشهد أجزاء من محافظة جدة حالة مطرية، فيما نبهت السعودية للكهرباء، إلى توخي الحذر أثناء القيادة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء وغرف التوزيع؛ حفاظاً على سلامتهم، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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