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فيديو.. تثبيت كاميرات أمامية وخلفية داخل سيارات الإسعاف
لرصد المركبات الملاحقة وغير المتعاونة
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثّق مقطع فيديو عملية تثبيت كاميرات مراقبة داخل سيارات الإسعاف لرصد المركبات الملاحقة وغير المتعاونة معها.
الكاميرات يتم تركيبها من الأمام والخلف، وهدفها رصد قائدي المركبات الذين يلاحقون سيارة الإسعاف من الخلف أو لا يفسحون الطريق لها من الأمام، وستكون توعوية كمرحلة أولى حتى يتم اعتمادها رسمياً من الإدارة العامة للمرور.
وستمنح تلك الكاميرات قائدي المركبات المخالفة مهلة (5-7) ثوانٍ من أجل تعديل وضعياتهم، قبل أن يتم تسجيل مخالفة وإرسالها مباشرةً إلى المرور، الذي بدوره سيبعث رسالة بالمخالفة لقائد المركبة.
يُذكر أن الإدارة العامة للمرور أدرجت ملاحقة سيارات الإسعاف ضمن المخالفات المرورية التي تستوجب غرامة مالية تصل إلى 900 ريال؛ نظراً لما تسببه من تعطيل سيارات الإسعاف عن أداء مهامها.
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