2019-12-02

فيديو.. المرور السري يضبط عدداً من قائدي المركبات المخالفين

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت وحدة المرور السري بمنطقة الرياض من ضبط عدد من مخالفي أنظمة المرور في عدد من المواقع والطرق السريعة بالعاصمة.

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ووثق مقطع فيديو متداول قيام الوحدة بتعقب قائدي المركبات المخالفة وتوقيفهم بعدما حاول بعضهم الهرب، وذلك دون تعطيل الطريق.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من مرتكبي المخالفات والتي كان أبرزها طمس اللوحات والسير بدون لوحات والقیادة بسرعة عالیة.

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