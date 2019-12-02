- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم فيديو.. المرور السري يضبط عدداً من قائدي المركبات المخالفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. المرور السري يضبط عدداً من قائدي المركبات المخالفين
في عدد من المواقع والطرق السريعة بالعاصمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت وحدة المرور السري بمنطقة الرياض من ضبط عدد من مخالفي أنظمة المرور في عدد من المواقع والطرق السريعة بالعاصمة.
ووثق مقطع فيديو متداول قيام الوحدة بتعقب قائدي المركبات المخالفة وتوقيفهم بعدما حاول بعضهم الهرب، وذلك دون تعطيل الطريق.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من مرتكبي المخالفات والتي كان أبرزها طمس اللوحات والسير بدون لوحات والقیادة بسرعة عالیة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. المرور السري يضبط عدداً من قائدي المركبات المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.