مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1441/4/5 هـ الموافق 2019/12/02 م واس

الأحد 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

05:44ت م

0276



www.spa.gov.sa/2005544 الأحد 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس05:44ت م0276

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.